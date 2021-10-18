УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии за беспорядки на финальном матче Евро-2020

УЕФА огласил наказание для Футбольной ассоциации Англии (EFA) за беспорядки на финальном матче Евро-2020 Англия — Италия (1:1, 3:2 — по пенальти).

«После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам в отношении инцидентов, произошедших во время финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии, который состоялся 11 июля 2021 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и последующего дисциплинарного разбирательства, открытого против Английской футбольной ассоциации, контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял следующее решение:



— обязать Английскую футбольную ассоциацию провести следующие два домашних матча УЕФА при пустых трибунах. По второму матчу даётся испытательный срок на два года с даты этого решения.



— оштрафовать Английскую футбольную ассоциацию на 100 тысяч евро за отсутствие порядка и дисциплины внутри и вокруг стадиона, за вторжение зрителей на поле, за бросание предметов и за беспорядки во время исполнения национальных гимнов», — говорится в заявлении УЕФА.

Перед началом матча более сотни фанатов, у которых не было билетов на эту игру, пытались прорваться на стадион. Также во время встречи были зафиксированы нарушения общественного порядка, выбегание на поле, бросание предметов и зажигание фейерверков. Кроме того, английские фанаты нападали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», в коридорах между секторами.