Григорян – о своей мотивационной речи: я не знал, что эти клоуны меня снимут на видео

Бывший главный тренер армянского «Алашкерта» Александр Григорян высказался о своём мотивационном выступлении перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:1). Видео мотивационной речи Григоряна, который ныне возглавляет женскую команду ЦСКА, накануне появилось в сети.
«Это было перед выездной игрой с «Глазго Рейнджерс». Естественно, я не знал, что эти клоуны меня снимут на видео, это они изображали трибуны, я понимал, что будет полный стадион, биток. Нам за несколько дней сообщили, что будет аншлаг, сложная обстановка. Чтобы разрядить ситуацию, я с ними занимался.
Сейчас видишь, какие футболисты пошли, нужно всегда понимать, что могут тебя заснять. Несмотря на дикость этого видео, ребята не дрогнули и показали отличную игру, проиграли, но было достойно, бились. Трибуны на них не повлияли. Там наверно был перебор с ненормативной лексикой, а вообще, мотивационные речи помогают. Если бы не помогали, я бы их не говорил.
Я работаю с женской командой ЦСКА, знаю разницу. Именно так c девушками общаться не буду, это ясно», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
- 18 октября 2021
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