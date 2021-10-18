Симеоне поделился ожиданиями о предстоящем матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Игра пройдёт завтра, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Нужно помнить, что в ближайшие 17 дней нам предстоит сыграть шесть матчей. Неплохо, что мы немного отдохнули.
В последний раз, когда мы встречались с «Ливерпулем», мы выиграли домашнюю игру ещё до того момента, как вышли на стадион. Я хочу, чтобы это запомнилось.
«Челси», «Сити», «Ливерпуль»… они переживают сейчас фантастический период. Очень приятно смотреть на их игру. У них есть очень быстрые игроки.
С возвращением ван Дейка «Ливерпуль» улучшил свою игру в обороне. Но мы постараемся найти способ помешать им», — цитирует Симеоне Liverpool Echo.
- 18 октября 2021
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