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Вильена: «Краснодар» попробует попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки

Вильена: «Краснодар» попробует попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки
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Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена поделился мнением о задачах команды на нынешний сезон РПЛ.

«Конечно, я наслаждаюсь футболом, всё остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно – это сильная лига с серьёзными командами. Главные конкуренты «Краснодара»? Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход.

Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше. Какой результат меня устроит в восьми матчах до конца года? Не стану загадывать. Пойдём от игры к игре и постараемся брать три очка в каждом матче. Нужно закрепиться на верхних позициях в таблице», — приводит слова Вильены пресс-служба «Краснодара».

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