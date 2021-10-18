Вильена: «Краснодар» попробует попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена поделился мнением о задачах команды на нынешний сезон РПЛ.
«Конечно, я наслаждаюсь футболом, всё остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно – это сильная лига с серьёзными командами. Главные конкуренты «Краснодара»? Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход.
Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше. Какой результат меня устроит в восьми матчах до конца года? Не стану загадывать. Пойдём от игры к игре и постараемся брать три очка в каждом матче. Нужно закрепиться на верхних позициях в таблице», — приводит слова Вильены пресс-служба «Краснодара».
- 18 октября 2021
-
19:31
-
19:29
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:09
-
18:06
-
17:57
-
17:53
-
17:44
-
17:29
-
17:24
-
17:14
-
17:04
-
17:00
-
16:28
-
16:27
-
16:15
-
16:09
-
16:09
-
15:38
-
15:37
-
15:18
-
15:12
-
14:58
-
14:46
-
14:34
-
14:18