«Шахтёр» потерял основного защитника перед матчем с «Реалом»
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Защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко не поможет своей команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Украинец выбыл из заявки «горняков» из-за травмы ноги, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, ранее стало известно, что в заявке «Реала» на матч с «Шахтёром» отсутствуют вингеры Гарет Бэйл и Эден Азар.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Реал» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 22:00 мск.
«Реал» в 2 встречах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Шахтёр» (1) идёт на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1).
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