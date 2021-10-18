Де Брёйне прокомментировал слова Стерлинга о недостатке игровой практики

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о недовольстве его одноклубника Рахима Стерлинга количеством игрового времени.
«Очевидно, что ротация важна, потому что мы играем в четырех соревнованиях. Иногда это трудная задача.
Но я понимаю разочарование, потому что я игрок, а некоторым игрокам нужно больше играть, чтобы набрать форму. Может быть, Стерлинг — это тот, кому это нужно больше игрового времени. Я тоже являюсь тем игроком, которому нужно больше играть.
Иногда бывает трудно сыграть в одном матче и не выйти в другом. Но, очевидно, выбор должен делать тренер. Это очень трудно», — цитирует Де Брёйне Sky Sports.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг принял участие в 8 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. В июле сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит Стерлингу и ещё пяти своим игрокам новые контракты.
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