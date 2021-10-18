Индзаги: думаю, «Шериф» не мог выиграть два матча случайно

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом».

«Думаю, «Шериф» не мог выиграть два матча случайно. Мы знаем, что встретим команду, которая приедет сюда с большим желанием. Она организованная, будет защищаться достаточно глубоко, при этом используя игроков, которые могут забить нам в контратаке.

Нужно хорошо атаковать, но не упускать из виду форму игроков, играть компактно. Знаем, что завтра будет ключевой матч. Мои футболисты создают моменты, забивают много голов. У нас лучшая атака в лиге. К сожалению, мы немного пострадали в матче с «Лацио», но проигранная игра нас очень разозлила. Я поговорил с ребятами, увидел, что они очень раздосадованы, и мне очень приятно, потому что я знаю, что имею дело с победителями», — цитирует Индзаги SempreInter.