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Фанаты «Уотфорда» критикуют Фостера, он дал билет на матч с «Ливерпулем» Пэдди Пимблетту

Фанаты «Уотфорда» критикуют Фостера, он дал билет на матч с «Ливерпулем» Пэдди Пимблетту
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Фанаты английского «Уотфорда» раскритиковали вратаря команды Бена Фостера, который дал билеты на матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» известному бойцу ММА Пэдди Пимблетту, сообщает Daily Mail.

«Не думаю, что мне когда-либо было так стыдно за «Уотфорд», — написал один из фанатов «шершней» в «Твиттере».

«Результат и игра были ужасны, а эта ситуация с Пимблеттом и Фостером – вообще другой уровень. Невероятно», — сказал другой фанат «Уотфорда».

Напомним, Пимблетт является фанатом «Ливерпуля». Во время празднования одного из голов мерсисайдцев в ворота «Уотфорда» стюарды выгнали бойца ММА со стадиона.

Игра завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 5:0. В составе красных хет-трик оформил Роберто Фирмино, по голу забили Мохамед Салах и Садио Мане.

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