Вьери: поздравляю Моуринью. «Рома» доминировала в матче с «Ювентусом»

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери похвалил Жозе Моуринью за работу в «Роме».

«В матче с «Ювентусом» «Рома» мне очень понравилась, поздравляю Моуринью. Его команда доминировала и играла очень хорошо. «Юве» отметился лишь несколькими контратаками. Через 3-4 месяца вы увидите, где окажутся римляне. «Рома» играла хорошо, высоко атакуя, и показала действительно отличную игру», — цитирует Вьери Tuttomercatoweb.

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 1:0. На 16-й минуте первый гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин. Маттиа Де Шильо с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Ромы», где Родриго Бентанкур из борьбы пробил головой, а мяч с дополнительным рикошетом от Кина залетел в ворота. На 44-й минуте «Рома» имела шанс сравнять счёт, но Жордан Верету не реализовал пенальти — Войцех Щенсны среагировал на удар с 11-метровой отметки.