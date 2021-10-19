Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал преимущества проводимого раз в два года ЧМ

51-летний швейцарский функционер, возглавляющий ФИФА, Джанни Инфантино, ранее выступавший за проведение чемпионата мира каждые два года, рассказал в чём заключаются основные преимущества этой идеи.

«Преимущества чемпионата мира каждые два года кажутся мне очень очевидными. Это соревнование более высокого уровня, больше возможностей дать надежду и сенсации миру. Когда было решено, что чемпионат мира будет проходить каждые четыре года было 40 команд, сейчас нас 211.

Идут разговоры о заявке на проведение одного чемпионата мира от пяти стран, и если мы будем говорить об организации этого турнира каждый год, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран», — приводит слова Инфантино ESPN.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года — впервые в истории соревнования примет Катар.