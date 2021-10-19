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Кассано: Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку

Кассано: Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано составил свой список из пяти лучших футболистов с истории.

«Хватит драм. Криштиану Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо — это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко Ван Бастена», — сказал Кассано на канале Bobo Tv в Twitch.

Напомним, Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» как лучшему футболисту года в мире.

Ранее Кассано поделился мнением о борьбе за скудетто в Серии А. Экс-нападающий выделил два клуба в чемпионате Италии – миланский «Интер» и туринский «Ювентус». При этом «Наполи», «Милан» и «Рому» Кассано поставил за ними.

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