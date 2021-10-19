Патрик Виейра: «Кристал Пэлас» не повезло пропустить такой гол

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (2:2) в 8-м туре английской Премьер-лиги. «Канониры» спаслись от поражения, сравняв счёт на 95-й минуте.
«Победа была так близко, но мы говорим это слишком часто. Нам нужно извлечь уроки из предыдущих матчей. Мы расстроены, ведь перед этим нашим игрокам удалось отыграться и выйти вперёд. Мы заслуживали победу. Я разочарован. Наши игроки действовали смело, проявили характер. Нам не повезло пропустить такой гол. Подобные игры сделают нас сильнее», — цитирует Виейра Sky Sports.
«Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Кристал Пэлас» (8) – на 14-й позиции.
Видео гола Александра Ляказетта
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