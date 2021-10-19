Мозес: у меня хорошая статистика против «Лестера», надо закрепить

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити». Игра состоится завтра, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом «Лестер» становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок.
Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В Премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.
Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси». Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
- 19 октября 2021
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