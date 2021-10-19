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Гендиректор «Локомотива»: если игрок провёл 10 игр в РПЛ, он уже меньше € 5 млн не стоит

Гендиректор «Локомотива»: если игрок провёл 10 игр в РПЛ, он уже меньше € 5 млн не стоит
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об источниках финансирования летней трансферной кампании московского клуба.

«Откуда у клуба появились средства на летние трансферы? Это те инвестиционные деньги, которые мы рассчитываем потом вернуть. Если игрок провёл 10 матчей в РПЛ, он уже меньше € 5 млн не стоит», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.

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