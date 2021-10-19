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В «Локомотиве» рассказали о ситуации с домашним стадионом

В «Локомотиве» рассказали о ситуации с домашним стадионом
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, что клуб рассматривает ряд предложений по поводу территории стадиона.

«Мы анализируем предложения по территории стадиона. Понимаем, что хочет болельщик. Думаем, как предоставить. Главный приоритет — развитие детской академии, юношеских команд, условия для женской и первой команды. Под это нужно много пространства. Ни в одном из вариантов не рассматриваем жилищное строительство на территории», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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