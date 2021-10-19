Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Плутник: «Локомотив» имеет стабильную поддержку от РЖД

Плутник: «Локомотив» имеет стабильную поддержку от РЖД
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о сотрудничестве клуба с РЖД.

«Локомотив» имеет стабильную поддержку от РЖД. Ни о каком кредите на 4 млрд от ВТБ мне неизвестно. Сумма значительно меньше. Клуб не обращался в РЖД насчёт дополнительной поддержки. Все наши обращения укладываются в те вопросы, которые клуб неоднократно ставил перед РЖД», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.

Новость по теме
В «Локомотиве» рассказали о задачах клуба на ближайшие пять лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021