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Тренер «Локомотива» Гисдоль: хотим играть как в Европе. Футболисты к этому готовы

Тренер «Локомотива» Гисдоль: хотим играть как в Европе. Футболисты к этому готовы
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о планах московской команды.

«Хотим играть как в Европе. Игроки с радостью восприняли изменения в игре. Они готовы, а это самое главное. Те, кто сейчас в команде, — лучшие для нас. Мы с ними работаем. Главное — результат. Мы должны быть одной семьёй», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.

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