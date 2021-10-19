Гисдоль объяснил, почему заключил краткосрочный контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о деталях своей работы в московском клубе.
«Мой тренерский штаб пока в процессе формирования. В ближайшие несколько недель всё будет понятно.
Что касается моего контракта, то это было моё желание заключить контракт только до конца сезона. Я хочу познакомиться с клубом и дать шанс клубу познакомиться со мной. А дальше уже посмотрим.
Я попал в Бундеслигу, когда нужно было спасти команду. После этого ко мне приклеился образ спасателя. Это, конечно, тоже интересно. Это вызов. Но сейчас мне хочется потренировать команду, которая должна выигрывать. Мне это интересно. У нас большое будущее, хочу внести свой вклад в успехи «Локомотива », — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.
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