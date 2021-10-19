Витория: с «Наполи» старались играть умно, а в концовке с «Динамо» — со всем сердцем

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о матчах красно-белых с «Наполи» (3:2) и «Динамо» (2:2).



«Если говорить об игре, то я привык, что мы играем одну игру, а потом готовимся к следующей. «Лестер» — сложный соперник, но мне нравятся игры на таком уровне. Матчи с «Динамо», «Лестером», «Зенитом» — это те игры, которые выводят команду на новый профессиональный уровень, когда команда играет на пределе своих возможностей.



У нашей команды есть характер, но нужно играть умно, использовать не только сердце, но и голову. Против «Наполи» мы старались играть умно, а против «Динамо», в самом конце матча, мы старались играть со всем сердцем. Бывают моменты, когда мы защищаемся высоко, бывает, низко — все стратегические моменты проговариваются. Большую уверенность дали нам наши фанаты, которые всегда нас поддерживают. Они буквально вдохнули душу в игроков, мы это очень ценим», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Игру обслужит греческая бригада арбитров, которую возглавит Анастасиос Сидиропулос.