Витория: в «Лестере» хорошие игроки из АПЛ, но для нас различий нет. Думаю, мы выиграем

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория оценил шансы на победу красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити».
«У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что у «Спартака» есть все шансы победить. Мы будем играть против быстрой и интенсивной команды, тренер «Лестера» очень быстро меняет игроков, поэтому мои игроки должны быть собраны и сконцентрированы. В «Лестере» хорошие игроки, которые играют в АПЛ, но для нас нет различий. Мы намерены выиграть как на нашем домашнем стадионе, так и в гостях. Думаю, мы победим в этой игре», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Игру обслужит греческая бригада арбитров, которую возглавит Анастасиос Сидиропулос.
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав три очка в двух матчах. Лидирует «Легия» (6). Замыкают таблицу «Лестер» и «Наполи», в активе которых по одному очку.
- 19 октября 2021
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