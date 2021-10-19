Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витория: в «Лестере» хорошие игроки из АПЛ, но для нас различий нет. Думаю, мы выиграем

Витория: в «Лестере» хорошие игроки из АПЛ, но для нас различий нет. Думаю, мы выиграем
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория оценил шансы на победу красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити».

«У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что у «Спартака» есть все шансы победить. Мы будем играть против быстрой и интенсивной команды, тренер «Лестера» очень быстро меняет игроков, поэтому мои игроки должны быть собраны и сконцентрированы. В «Лестере» хорошие игроки, которые играют в АПЛ, но для нас нет различий. Мы намерены выиграть как на нашем домашнем стадионе, так и в гостях. Думаю, мы победим в этой игре», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Игру обслужит греческая бригада арбитров, которую возглавит Анастасиос Сидиропулос.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав три очка в двух матчах. Лидирует «Легия» (6). Замыкают таблицу «Лестер» и «Наполи», в активе которых по одному очку.

Новость по теме
Мозес: у меня хорошая статистика против «Лестера», надо закрепить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021