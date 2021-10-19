Рангник, Гисдоль, Плутник и Леонченко встретились со СМИ. Фото с пресс-конференции «Локо»

19 октября состоялась пресс-конференция руководства футбольного клуба «Локомотив». На встрече с журналистами была представлена стратегия спортивного развития клуба. В ней приняли участие председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко, руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник и главный тренер команды Маркус Гисдоль.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал об основных задачах московского клуба на ближайшие пять лет.



«Задача — увеличить стоимость состава. Растить трансферную стоимость состава. Мы должны выстроить систему развития талантов нашей академии: выращивание, обработка талантов и продажа их в Европу. Мы фокусируемся на привлечении лучших талантов России. Уверены, что только такая модель, основанная на развитии талантов, позволит «Локомотиву» добиться успеха. РЖД нас не бросает, но нужны дополнительные доходы», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник объяснил решение пригласить в клуб Маркуса Гисдоля.



«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с пресс-конференции «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.