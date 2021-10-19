Орлов: Ларссон перестал тренироваться. Где он сейчас?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

«У Дзюбы и Азмуна по пять голов. Они ещё рванут, когда выздоровеют. Всё равно не отдадут пальму первенства в бомбардирской гонке. Точно ли догонят Агаларова? Давайте не будем кого-то опускать ниже какой-то черты. По Гамиду сразу видно, что он что-то умеет как форвард, открывается в нужный момент. Эти ребята хорошие.



А смотрите, какая метаморфоза с Ларссоном произошла. Когда он пришёл в «Спартак», так здорово играл, так мне нравился. А вот эта тренерская чехарда, эти переходы закончились тем, что он перестал тренироваться. Где Ларссон сейчас? А Понсе вообще получил травму. Всё зависит от тренировочной работы.



Как мне Смолов и Глушаков, которые сейчас в тройке лучших бомбардиров? Никак. Денис же полузащитник. Ну, посмотрим. Он сам высокого о себе мнения, говорит: «Почему меня не берут?» Докажите с Хорватией, ребята. Но я не вижу такого объёма работы, какой есть у полузащитников соперников. Могу ли сравнить Кузяева и Глушакова? Небо и земля. Причём на небе Кузяев», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».