«Барселона» достигла соглашения о новом контракте с Фати, отступные за игрока — € 1 млрд

Каталонская «Барселона» близка к продлению контракта с нападающим клуба Ансу Фати, сообщает Sport.es.



По информации источника, вчера, 18 октября, спортивный директор каталонцев Матеу Алемани встретился с представителем 18-летнего нападающего Жорже Мендешем. Стороны достигли соглашения об условиях нового договора.



Фати продлит контракт с «Барселоной» до 2027 года. Отступные за игрока будут составлять € 1 млрд.



Ранее сообщалось, что клуб работает над тем, чтобы завершить переговоры с игроком до следующего «эль класико», которое состоится 24 октября.



Действующее соглашение Ансу Фати с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. По условиям договора у каталонцев есть односторонняя возможность продлить контракт с нападающим ещё на два года.



Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.