«Атлетико» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Ливерпуль». Встреча группы B пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему будут помогать ассистенты Рафаэль Фольтин и Лассе Кословски. Резервный рефери – Свен Яблонски.



«Ливерпуль» в 2 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА. «Атлетико» (4) – на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (1) и «Милан» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».