РФС и правительство Архангельской области заключили соглашение о сотрудничестве в футболе

Российский футбольный союз и правительство Архангельской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Подписание документа прокомментировал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«В занятия футболом и его разновидностями сегодня вовлечены около 10 тысяч жителей Архангельской области. При этом регион имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития спорта номер один. В наших планах — создание в Архангельской области Детского футбольного центра на базе одной из местных спортивных школ. Центр будет получать ресурсную и методологическую поддержку от РФС. Его работа позволит построить более эффективную систему подготовки резерва в регионе.



Отдельно хочу отметить, что недавно к 15 действующим отделениям футбола в области добавилось еще одно — для девочек. РФС ведёт системное развитие женского футбола в стране, и мы заинтересованы, чтобы как можно больше регионов создавали возможности занятий футболом для девочек.



Мы рассчитываем, что реализация мероприятий, запланированных в рамках соглашения, сделает футбол ещё более популярным видом спорта в Архангельской области и создаст новые возможности для качественной подготовки в регионе профессиональных футболистов», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Документ был подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС и Министерством спорта РФ.