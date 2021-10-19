Бензема — о «Золотом мяче»: никогда не был так близок к победе

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема высказался о «Золотом мяче».



«Это было моей мечтой с самого детства. «Золотой мяч» мотивировал меня. Попасть в список из 30 номинантов — это уже хорошо.



«Золотой мяч» всегда был моей целью, я всегда о нём думал. Когда Криштиану Роналду выиграл его и вышел с ним на поле «Сантьяго Бернабеу», я, конечно, был счастлив за него. Был рад играть с ним в одной команде, но думал: «Ах, да, я тоже хочу его выиграть».



Могу сказать, что никогда не был так близок к победе, как сейчас. Это всё благодаря своей игре и тому, что я делаю последние 3-4 года», — цитирует Бензема ESPN.



Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли: Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).

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