«Интер» и «Шериф» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Встреча группы D начнётся в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Димарко, Шкриньяр, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Мартинес.
«Шериф»: Челядник, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Бруно, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто.
Встречу будет обслуживать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.
В первых двух матчах «Шериф» обыграл «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). «Интер» проиграл «Реалу» (0:1) и сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0). После двух туров «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в турнирной таблице группы D, «Интер» (1) — третий. Второе место занимает «Реал» (3), четвёртое — донецкий «Шахтёр» (1).
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