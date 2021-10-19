«Интер» и «Шериф» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Встреча группы D начнётся в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Димарко, Шкриньяр, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Шериф»: Челядник, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Бруно, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто.

Встречу будет обслуживать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.

В первых двух матчах «Шериф» обыграл «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). «Интер» проиграл «Реалу» (0:1) и сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0). После двух туров «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в турнирной таблице группы D, «Интер» (1) — третий. Второе место занимает «Реал» (3), четвёртое — донецкий «Шахтёр» (1).