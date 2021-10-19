«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

Сегодня, 19 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Манчестер Сити». Встреча группы А прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия), стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте Жоау Канселу открыл счёт в матче после подачи Фодена. Спустя 8 минут нападающий английского клуба Рияд Марез реализовал пенальти. На 53-й минуте противостояния после результативного паса Кевина Де Брёйне Кайл Уолкер занёс мяч в сетку ворот бельгийского клуба. Спустя 15 минут Коул Палмер с линии штрафной пробил в нижний угол, а Миньоле не дотянулся до мяча. На 81-й минуте игрок бельгийской команды Ханс Ванакен забил гол престижа. На 84-й минуте Рияд Марез оформил дубль, установив финальный счёт в матче.

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный судья — Мариан Барбу.