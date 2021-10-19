«Атлетико» — «Ливерпуль»: Салах вывел гостей вперёд

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Ливерпуль».



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте встречи отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, ему ассистировал Эндрю Робертсон.



Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогают ассистенты Рафаэль Фольтин и Лассе Кословски. Резервный рефери – Свен Яблонски.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль».



«Ливерпуль» в 2 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА. «Атлетико» (4) – на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (1) и «Милан» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».