«Шахтёр» — «Реал»: Винисиус накрутил нескольких игроков в штрафной и оформил дубль

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в матче с донецким «Шахтёром». Счёт — 3:0 в пользу гостей, идёт второй тайм.

На 56-й минуте Винисиус половину команды обыграл в чужой штрафной и с угла вратарской вколотил мяч в ближний угол.

Первый гол он забил на 51-й минуте, получив шикарный пас от Луки Модрича из глубины и с близкого расстояния ногой переправив мяч в сетку.



«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



Встреча группы D проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.