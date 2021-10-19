Дубль Месси принёс «ПСЖ» победу над «РБ Лейпциг»

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте первый гол забил Килиан Мбаппе. Потерял Конрад Лаймер мяч на входе в штрафную в столкновении с Маркиньосом, который выполнил быструю передачу вперёд на Юлиана Дракслера, а тот сделал пас на ход Мбаппе. Килиан убежал к штрафной от центра поля и, финтом уйдя в сторону от Вилли Орбана, здорово пробил в левый нижний угол мимо голкипера.

На 28-й минуте Андре Силва сравнял счёт. Анхелиньо в быстрой атаке получил мяч на левом фланге у штрафной, вошёл в неё и красиво прострелил к дальней штанге, где Силва чётко сыграл в касание на добивании. На 57-й минуте «Лейпциг» вышел вперёд после гола Норди Мукиэле.

Спустя 10 минут форвард «ПСЖ» Лионель Месси сравнял счёт. После грубой ошибки «Лейпцига» в защите Мбаппе перехватил мяч и скинул его на Месси, который резко пробил низом в левый угол — Петер Гулачи в прыжке отбил в штангу, после чего сам Лионель успел на добивание. Затем Месси оформил дубль, реализовав пенальти. В добавленное время Мбаппе не реализовал пенальти.

«ПСЖ» набрал 7 очков и занимает первое место в таблице группы A. «РБ Лейпциг» (0) — на последнем месте.