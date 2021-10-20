Клопп высказался о победе в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Атлетико».
«Сложная игра, но мы этого ожидали. В начале встречи мы действовали на удивление хорошо. Забили два прекрасных гола и играли в действительно хороший футбол. Также мы уверенно провели второй тайм в тяжёлом матче, который был напряжённым для обеих команд», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 3:2. За мерсисайдский клуб дубль оформил Салах, ещё один мяч записал на свой счёт Наби Кейта. В составе «матрасников» дублем отличился форвард Антуан Гризманн.
После трёх сыгранных туров в групповом этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы B с 9 очками в активе. «Атлетико» (4) – на 2-м месте в таблице.
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