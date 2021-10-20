Клопп высказался о том, что Симеоне не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о том, что наставник «Атлетико» Диего Симеоне не пожал ему руку после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:2.

«Нам это не нравится, но да, ситуация ясна. Я хочу пожать ему руку. Его реакция точно, как и моя, была не такой крутой. В следующий раз, когда мы увидимся друг с другом, мы обязательно пожмём друг другу руку. Он явно был зол, но не на меня, а на игру. Больше ничего нет», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября.