Клопп высказался о том, что Симеоне не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о том, что наставник «Атлетико» Диего Симеоне не пожал ему руку после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:2.
«Нам это не нравится, но да, ситуация ясна. Я хочу пожать ему руку. Его реакция точно, как и моя, была не такой крутой. В следующий раз, когда мы увидимся друг с другом, мы обязательно пожмём друг другу руку. Он явно был зол, но не на меня, а на игру. Больше ничего нет», — приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.
Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября.
- 20 октября 2021
-
02:05
-
01:55
-
01:44
-
01:33
-
01:22
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:14
- 19 октября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:26
-
23:24
-
23:18
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:09
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:11