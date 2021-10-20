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Юрий Вернидуб высказался о первом поражении «Шерифа» в Лиге чемпионов

Юрий Вернидуб высказался о первом поражении «Шерифа» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:3).

«Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали. Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться», — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

«Шериф» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Ранее команда обыграла «Шахтер» и «Реал». «Шериф» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 6 очков.

«Интер», в свою очередь, набрав 4 очка, занимает третье место.

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