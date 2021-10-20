Маркиньос — о словах Неймара о последнем ЧМ: он чувствует, что его неправильно поняли

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал заявление нападающего парижан и сборной Бразилии Неймара, который ранее сообщил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре может стать последним в его международной карьере.



«Люди активно обсуждают слова Неймара, но он чувствует, что его неправильно поняли. Неймар не знает, будет ли чемпионат мира 2022 года последним для него. Он просто не уверен, сможет ли выдержать ещё четыре года игры на высоком уровне. Неймар по-прежнему сосредоточен на футболе и хочет помогать своим командам», — приводит слова Марксиньоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports Brasil.



Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды нападающий — олимпийский чемпион (2016) и победитель Кубка конфедераций (2013). Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.