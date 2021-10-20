Советник Рангника: Ральф посчитал, что Крыховяк уже староват для «Локомотива»

Мартин Хергель, советник Ральфа Рангника, объяснил, почему полузащитник Гжегож Крыховяк покинул «Локомотив». Минувшим летом 31-летний поляк перешёл в «Краснодар».
«Ральф посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?» — цитирует Хергеля «РБ-Спорт».
Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши. До переезда в Россию Крыховяк успел поиграть за «ПСЖ», «Севилью», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других клубов.
- 20 октября 2021
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