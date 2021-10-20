Болельщик «Манчестер Сити» подвергся нападению после матче Лиги чемпионов в Брюгге
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Болельщик «Манчестер Сити» стал жертвой нападения после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге». Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 октября в Брюгге.
«Мы шокированы сообщениями о нападении на нашего болельщика в Брюгге прошлой ночью. «Манчестер Сити» работает с коллегами из «Брюгге», а также с бельгийской полицией и органами правопорядка Манчестера, чтобы получить дополнительную информацию. Все наши мысли с семьёй и друзьями болельщика, который находится в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити».
Встреча «Брюгге» и «Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу гостей.
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