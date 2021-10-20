Газизов рассказал о состоянии травмированного Агаларова перед игрой с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного форварда Гамида Агаларова перед игрой 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Пока мы надеемся на лучшее. Не могу сказать, что Гамид точно пропустит матч с «Рубином». Обследование было, мы восстанавливаем игрока. Агаларов тренируется не в общей группе», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов. Агаларов является лидером бомбардирской гонки в РПЛ – на его счету девять голов.

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