«Спартак» — «Лестер Сити»: составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Лестер Сити» на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Сёюнджю, Эванс, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Рикарду, Дака, Ихеаначо.
Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.
- 20 октября 2021
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