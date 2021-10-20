«Спартак» — «Лестер Сити»: составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Лестер Сити» на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Сёюнджю, Эванс, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Рикарду, Дака, Ихеаначо.

Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.