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Кофрие: на первых тренировках доказал, что по праву занимаю своё место в «Спартаке»

Кофрие: на первых тренировках доказал, что по праву занимаю своё место в «Спартаке»
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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился впечатлениями от работы в стане красно-белых.

«Для меня переход в «Спартак» — это огромный шаг вперёд. Выступать в Европе — это нечто особенное. Я испытываю совсем иные ощущения, играя за такую сильную команду. Меня отлично приняли в клубе. На первых же тренировках я доказал, что по праву занимаю своё место в команде. В «Спартаке» сказали, что им понравился мой стиль», — приводит слова Кофрие RTBF.

В сезоне-2021/2022 Максимилиано Кофрие провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». В московский клуб защитник перешёл во время летнего трансферного окна.

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