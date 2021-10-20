«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Месута Озила

«Ньюкасл» рассчитывает приобрести полузащитника «Фенербахче» Месута Озила, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.
В нынешнем сезоне Озил провёл 10 матчей за «Фенербахче», на его счету три гола и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 3,8 млн.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). «Ньюкасл» в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
20 октября стало известно, что главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс покинул свой пост. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» назначен Грэм Джонс.
- 20 октября 2021
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