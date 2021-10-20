РФС и правительство Чеченской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в футболе

Российский футбольный союз и правительство Чеченской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Подписание документа прокомментировал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«В Чеченской Республике футбол является одним из популярных видов спорта. Регион на протяжении многих лет представлен в Российской Премьер-Лиге клубом «Ахмат», который становился также обладателем Кубка страны. Более 26 тысяч жителей республики регулярно занимаются футболом на любительском уровне. В Чечне создана современная инфраструктура для занятий футболом и проведения соревнований, продолжают строиться новые спортивные объекты.



В рамках соглашения мы делаем акцент на развитии детско-юношеского и массового футбола в регионе. Планируется запуск в республике школьной и студенческой футбольных лиг, которые в дальнейшем станут частью системы всероссийских соревнований. Важным проектом для роста эффективности подготовки резерва станет создание в Чечне Регионального центра РФС, который будет получать финансовую, организационную и методологическую поддержку с нашей стороны. Кроме того, планируется открытие в республике второго детского футбольного центра.



В регионе также будут развиваться разновидности футбола, планируется проведение новых регулярных соревнований по футболу 8 на 8, футзалу и пляжному футболу.



Реализация мероприятий соглашения будет способствовать дальнейшей популяризации спорта номер один в регионе и создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов по нескольким разновидностям футбола», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Документ был подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС и Министерством спорта РФ.