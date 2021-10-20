Болельщики «Спартака» освистали игроков «Лестера», которые встали на колено перед игрой ЛЕ

Болельщики московского «Спартака» освистали игроков английского «Лестера», которые встали на колено перед игрой группового этапа Лиги Европы.

Напомним, сейчас идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер».



Встречу группового этапа обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).