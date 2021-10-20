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«Спартак» — «Лестер»: Патсон Дака оформил покер

«Спартак» — «Лестер»: Патсон Дака оформил покер
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Сейчас идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер».

Футболист «Лестера» Патсон Дака оформил покер. Дака дошёл до штрафной и технично уложил мяч в нижний угол ворот.

Встречу обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.

«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).

Лига Европы. Группа C. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 17:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 4
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Соболев – 11'   2:0 Дж. Ларссон – 44'   2:1 Дака – 45'   2:2 Дака – 48'   2:3 Дака – 54'   2:4 Дака – 78'   3:4 Соболев – 86'
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