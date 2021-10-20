Червиченко — об игре «Спартака»: ведя 2:0 на своём поле, проглатывать четыре — не комильфо

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Молодцы, бились, сыграли лучше, чем я предполагал. Понятно, что «Лестер» сильнее: игроки более мастеровитые, опытные. Наверное, они были готовы больше в тактическом плане. А тот факт, что один человек забивает четыре мяча — это недоработка, команда не может перестроиться. Если один игрок грузит три мяча из одной и той же позиции, наверное, надо сделать поправку и попытаться не давать ему получать мяч и разбегаться. Когда проигрываешь, всегда стыдно, неважно, как ты сопротивлялся. Ведя 2:0 на своём поле, проглатывать четыре — не комильфо.



Огромные разрывы между линиями, пространства, свободные зоны, куда влетали игроки «Лестера». «Спартак» пытался в нападении что-то показывать, прессинговать, из-за этого забили второй гол, но надо не забывать об обороне. Соболев — молодец, начал бить, я вообще приветствую удары издалека, но у нас в чемпионате всем кажется, что нужно забегать с мячом в ворота, как в регби», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.