Дака: мои голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно

Нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал покер в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы (4:3).

«Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свои силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить. Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче», — передаёт слова Дака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.