Дака: мои голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно

Нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал покер в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы (4:3).
«Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свои силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить. Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче», — передаёт слова Дака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.
- 20 октября 2021
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:48
-
17:42