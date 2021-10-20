Линекер — о покере Дака «Спартаку»: возможно, ты только что спас тур «Лестера» по Европе

Легенда «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер поблагодарил Патсона Дака за покер в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы.
«Патсон, забив четыре гола, возможно, ты только что спас тур парней Линекера по Европе. Что за выступление! Спасибо, ты молодец, хорошо сыграл», — написал Линекер в «Твиттере».
Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.
Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча. Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.
После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.
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