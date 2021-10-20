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Руй Витория: нельзя голословно утверждать, что во всём виноват Рассказов

Руй Витория: нельзя голословно утверждать, что во всём виноват Рассказов
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды в рамках группового этапа Лиги Европы в матче с английским «Лестером». Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу «лис».

«Конечно, играли качественно, но за ошибки в Лиге Европы надо платить дорого. Стратегия была хорошей, мы забили дважды в первом тайме, но «Лестер» воспользовался нашими небольшими ошибками, перехватил инициативу. Игра была высокого уровня, с сильным соперником.

Игра складывается из моментов и нюансов. Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются? Готовы принять решение на себя? Не понимаю тех, кто считает, что виноват один игрок. Это ошибка серии игроков, а не одного. Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что во всём виноват Рассказов. Говорить, что кто-то в чём-то где-то виноват, будет неправильно. Самое простое – обвинить кого-то. В раздевалке я подойду и скажу лично, но буду объяснять ошибку, а не публично обвинять футболиста», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» развалился. Вёл 2:0, но «Лестер» убрал его одним приёмом «Спартак» развалился. Вёл 2:0, но «Лестер» убрал его одним приёмом
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