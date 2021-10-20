«Спартак» развалился. Вёл 2:0, но «Лестер» убрал его одним приёмом

Обидное поражение «Спартака» в Лиге Европы. Забив три мяча в ворота «Лестера», команда Руя Витории не получила даже одного очка.

В составе «Спартака» отсутствовал Кофрие, заработавший красную карточку в Неаполе. Благодаря дисквалификации бельгийца ещё один шанс получил Рассказов. Главной потерей «Лестера» был Варди. О том, что лучший бомбардир команды Брендана Роджерса не сыграет в основе, тренер «Спартака» Витория мог догадаться ещё накануне, когда форвард пропустил часть предматчевой тренировки «лис». Место Варди занял Дака, который на выходных забил свой первый гол за «Лестер» – в ворота «Манчестер Юнайтед».

Игру предваряла минута молчания в память о жертвах трагедии, случившейся на матче Кубка УЕФА «Спартака» с «Харлемом» в «Лужниках» 39 лет назад – 20 октября 1982 года. А фанаты красно-белых подготовили баннер с надписью «И только памятник опишет всю скорбь двадцатого числа». Ещё минута у хозяев ушла на то, чтобы уже на поле побороть волнение перед встречей с топ-командой из Англии, когда гости едва не забили быстрый гол.

После этого спартаковцы поняли – с этим «Лестером» можно играть! Предложенные «лисами» скорости вполне устраивали москвичей, а Витория хорошо подготовил команду тактически. В частности, стоит отметить работу Бакаева не только в атаке, но и в обороне – Зелимхан фактически был привязан к опорнику Сумаре.

Сверхактивностью выделялся Айртон (44 касания мяча до перерыва – больше всех у красно-белых), неплохо двигался и цеплялся за мячи Соболев. И уже на 11-й минуте москвичи повели. Конечно, повезло с рикошетом, но Бакаев, Ларссон и Соболев заслуживают похвалы за то, как разогнали эту атаку.

В первом тайме «Спартак» не уступил по ударам в створ – 3:3, а то, что англичане в принципе били намного чаще (общий счёт ударов – 6:14) не имело значения. Напрягало только то, что в некоторых эпизодах Рассказов терял Даку. Ещё всегда стоило опасаться самой креативной фигуры «Лестера» Мэддисона, который уходил в глубину налево, чтобы чаще встречаться с мячом, вытаскивать за собой Литвинова и таким образом освобождать пространство между линиями. В целом Литвинов справлялся, тем не менее Мэддисон посадил его на «горчичник» на исходе трети матча.

Концовка первого тайма получилась просто сумасшедшей. Сначала блестяще сыграл Мозес, который своим прессингом спровоцировал ошибку Сёюнджю и стал автором голевой передачи на Ларссона. Довольно нелепо против шведа действовал позиционно и Амарти – это было, скорее, что-то из нашей ФНЛ, а не АПЛ. Но, к сожалению, спартаковцы после второго гола на какие-то секунды потеряли концентрацию и тут же были наказаны. Гол всё-таки пришёл из зоны Рассказова. Николай напрасно пустил Даку за спину, надеясь на офсайд.

«Лестер» до обидного легко сократил разрыв, а в начале второго тайма так же спокойно сравнял счёт. И в этом случае прошла передача за спину Рассказова – на Ихеаначо. Виноват, конечно, не только Николай, ведь недоработали в обороне все, кто должен был прерывать передачи, но так или иначе команда Роджерса нашла слабое звено у красно-белых. VAR тоже не помог – не нарисовал офсайд. Хотя момент «на тоненького».

«Спартак» побежал возвращать победу, увлёкся – и получил контрвыпад три в три. Да что ж такое! «Лестер» забивал, по сути, одним приёмом. Опять защиту разрезала передача в зону Рассказова, а Дака оформил хет-трик. И тут, как ни печально, форвард правильно открылся, избежав вне игры.

За какие-то девять минут (не считая перерыва) спартаковцы растеряли всё, что нажили непосильным трудом в первые 44. После трёх подряд пропущенных мячей команде было очень непросто устоять на ногах. Сценарием эта игра напоминала предыдущий матч красно-белых с «Динамо», разве что «Лестер» отыграл два мяча раньше и превратил 0:2 в 3:2, а не в ничью.

У хозяев пошли серьёзные разрывы, поэтому неудивительно, что Витория поменял двух хавбеков – Зобнина с Бакаевым. Пока больше чем полтора тайма Роман от португальского тренера после повреждения не получает. Сегодня состоялось возвращение восстановившегося от травмы Промеса.

«Лисы», владея мячом, хитро выманивали соперника на прессинг, вынуждая утомлённых спартаковцев оставлять свободные зоны. Как результат – четвёртый гол на 78-й минуте. Надо ли говорить, что и в этот раз прошла передача в зону Рассказова, который разрывался между двумя форвардами, на Даку – замбиец оформил покер за 33 минуты.

Но этот яркий матч не мог закончиться так банально. Уничтоженные во втором тайме красно-белые вернулись «с того света» и устроили англичанам весёлую жизнь в концовке – Соболев сделал 3:4. В голе центрфорварда, к слову, поучаствовал и Промес. Это был единственный удар в створ команды Витории во втором тайме, а «Лестер» попал в цель три раза (общее количество ударов – 5:6).

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Кто бы мог подумать перед матчем, что трёх голов «Спартаку» не хватит даже для ничьей? И вряд ли кто-то ждал, что в этот день болельщики красно-белых пожалеют об отсутствии Кофрие, чей трансфер ракритиковали ещё до дебюта бельгийца.