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«Зальцбург» обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов

«Зальцбург» обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» переиграл «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге и завершилась со счётом 3:1.

На 3-й минуте первый гол забил нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми, ему ассистировал Николас Зайвальд. Форвард «Вольфсбурга» Лукас Нмеча сравнял счёт, голевую передачу отдал Максимилиан Арнольд. Во втором тайме нападающий хозяев Ноа Окафор вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте Окафор оформил дубль, результативный пас отдал Бернардо.

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, выкупленный у «Динамо» летом, остался в запасе гостей.

«Зальцбург» в трёх матчах набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице группы G. «Вольфсбург» (2) — на третьем месте.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
3 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
1:0 Адейеми – 3'   1:1 Нмеча – 15'   2:1 Окафор – 65'   3:1 Окафор – 77'
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